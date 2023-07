Frattesi all’Inter, scelto il numero di maglia su un ‘modello’. Cena finita – Sky

Frattesi domani diventerà anche ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, dopo aver svolto la prima parte di visite mediche nel pomeriggio di oggi. Il centrocampista proveniente dal Sassuolo ha già scelto il numero di maglia.

LA NOVITÀ – Prima serata da giocatore dell’Inter per Davide Frattesi, anche se l’annuncio arriverà domani. Dopo l’idoneità sportiva al CONI, in attesa delle visite mediche di domani mattina all’Humanitas, il centrocampista preso dal Sassuolo ha cenato in un ristorante in centro a Milano (con una cena a base di sushi). Lo rivela Sky Sport, che aggiunge poi come dormirà in un albergo zona Stazione Centrale. Frattesi prenderà la maglia numero 16, che era libera nella passata stagione all’Inter. Ce l’aveva anche al Sassuolo ed è in onore al suo modello: Daniele De Rossi, conosciuto quando Frattesi era nel settore giovanile della Roma.