FOTO – Ventola: “Senza pubblico non è lo stesso, ma che sia gran derby”

Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha dedicato su instagram un pensiero al derby in campo questo pomeriggio. Ventola lo fa allegando le foto di una sua esultanza proprio dopo un gol segnato in una stracittadina

CLIMA DERBY – Il commento di Nicola Ventola in vista del derby di questo pomeriggio. I due pallini nero e azzurro alla fine della frase tradiscono il tifo nerazzurro: «Derby time!! Ho avuto la fortuna di fare goal di vincerlo di perderlo di pareggiarlo…di giocarlo…ma l’emozione che ti da la gente prima di entrare in campo, le coreografie, lo stadio pieno. Quest’anno non sarà lo stesso sperando che questa pandemia finisca al più presto. W il calcio w la vita e che sia un gran derby».