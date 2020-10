Inter-Milan: Conte con scelte obbligate, uno dovrà stringere i denti – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Milan, derby di questo pomeriggio, vede i nerazzurri arrivarci in emergenza totale. Antonio Conte ha le scelte di formazione praticamente obbligate e uno dei titolari sarà costretto a stringere i denti non essendo al meglio

Mancano ancora poche ore e poi sarà Inter-Milan, l’atteso derby valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Tra infortuni e assenze dovute ai casi di positività al Covid-19 il tecnico Antonio Conte ha la rosa ridotta all’osso, le scelte dei titolari sono praticamente obbligate e anche tra questi ci sono dei giocatori che dovranno stringere i denti. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico ha scelto per il centrocampo composto da Brozovic, Vidal e Barella e a destare le maggiori preoccupazioni è proprio il centrocampista sardo. L’ex Cagliari sarebbe tornato dalla Nazionale non al meglio, ma vista l’emergenza dovrà scendere in campo e stringere i denti per non aggravare ulteriormente i problemi di Antonio Conte.