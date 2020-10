Inter-Milan: le possibilità derby per Eriksen e Sanchez – Sky

Condividi questo articolo

Christian Eriksen Inter-Pisa

Inter-Milan in campo al Giuseppe Meazza alle ore 18. Antonio Conte ha scelto la formazione, non ci saranno dal primo minuto Eriksen e Sanchez che però avranno una possibilità a gara in corso. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport”

FORMAZIONE FATTA – Conte ha la formazione pronta e obbligata per Inter-Milan, per Eriksen e Sanchez ci sarà spazio a gara in corso: «Alcuni interpreti sono obbligati. In difesa giocheranno D’Ambrosio, de Vrij e Kolarov. A centrocampo conferma di Perisic e Hakimi sugli esterni, ceriniera con Brozovic e Vidal con Barella alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Per Eriksen ci sarà spazio a gara in corso, lo ha fatto capire Conte ieri. Chissà che non ci sia spazio anche per Sanchez che ha recuperato dal suo affaticamento».