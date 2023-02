FOTO – Thuram, indizio su arrivo all’Inter? Mostra un grandissimo ex

Thuram è in scadenza di contratto e si continua a parlare di un suo possibile approdo all’Inter a parametro zero (vedi articolo). L’attaccante del Borussia Monchengladbach non fa altro che alimentare queste voci, vista la storia postata su Instagram stasera.

OCCHIO ALL’INDIZIO – Marcus Thuram lascerà il Borussia Monchengladbach a fine stagione, a parametro zero. L’attaccante francese sarà uno degli svincolati di lusso del prossimo mercato e l’Inter è fra le possibili destinazioni, visto che lo cerca dall’estate del 2020. A mantenere vive queste voci ci ha pensato lo stesso Thuram stasera, con una foto particolare in una storia Instagram: Adriano Leite Ribeiro.

Non è dato sapere il motivo della scelta, anche se Adriano domani farà quarantuno anni. Ma che Thuram, nel mezzo di discorsi di mercato, mostri il suo apprezzamento per un grande ex dell’Inter va comunque registrato.