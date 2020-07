FOTO – Inter, ecco la nuova maglia away 2020/2021: i dettagli

L’Inter dopo aver presentato la maglia away della stagione 2020/2021 (vedi QUI), attraverso il sito ufficiale ha svelato i dettagli. Di seguito le foto pubblicate anche attraverso l’account Twitter.

DETTAGLI MAGLIA AWAY – L’Inter attraverso il sito ufficiale ha svelato nuovi dettagli della maglia away della stagione 2020/2021, che sarà in vendita da oggi fino al 25 luglio ai titolari della tessera “Siamo noi”, abbonati e membri Inter Club e Nike members negli store dedicati: “Traendo ispirazione, come per la versione Home, dal movimento post-modernista milanese, la maglia è bianca e presenta un motivo a rete con linee blu e nere. Lo scollo a V della maglia è blu e nero con blocchi di colore che si sovrappongono al centro e nella parte posteriore, in corrispondenza della nuca. I pantaloncini bianchi completano il look insieme alle calze bianche con la scritta “Inter””.

Fonte: inter.it