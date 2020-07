UFFICIALE – L’Inter presenta la seconda maglia, confermati i quadri

L’Inter ha presentato ufficialmente la seconda maglia per la prossima stagione che presenterà un innovativo design a quadri neri e azzurri

Con un video pubblicato nei suoi profili social l’Inter ha presentato ufficialmente la seconda maglia per la prossima stagione. La divisa “away” per l’anno prossimo, come da anticipazioni dei giorni scorsi, presenterà un innovativo design a quadri neri e azzurri. “Ancora una volta l’Inter e la città di Milano si incrociano. Inizia un nuovo percorso” è lo slogan scelto dalla società nerazzurra per presentare la nuova maglia.