FOTO – Icardi nostalgico: l’ex Inter guarda San Siro e manda un messaggio

Icardi torna a Milano e come sempre si fa prendere dalla nostalgia. L’attaccante argentino, ormai ai margini della rosa del PSG, attraverso le sue Instagram Stories manda un messaggio ai suoi ex tifosi

NOSTALGIA CANAGLIA – Mauro Icardi è nostalgico di Milano e di San Siro, che considera ancora casa sua. Sarà che ormai il PSG lo ha messo ai margini, ma l’argentino ogni volta che torna nella sua ex casa palesa un certo stato d’animo. Attraverso le sue Instagram Stories, l’ex numero 9 interista pubblica una foto di San Siro visto da casa sua con tanto di “casa dolce casa”. E poi un pensiero per i suoi ex tifosi: “I ricordi sono per sempre”.

Insomma, Icardi non dimentica i suoi anni all’Inter.