Inter Primavera, partenza lenta: Bologna avanti 1-0 dopo i primi 45′

L’Inter Primavera di Chivu ha esordito oggi da Campione d’Italia in carica nel Campionato Primavera 1 2022-2023 contro il Bologna (QUI il live dell’evento). Dopo la prima frazione di gioco, i nerazzurri si trovano sotto 1-0

PARTENZA LENTA – Inter e Bologna iniziano di certo non con il turbo tanto che nei primi 15′ di partita a Casteldebole non succede niente di rilevante con i nerazzurri che non riescono ad entrare mai in area. Al 23′ si sblocca il risultato e il Bologna passa in vantaggio con Paananen: conclusione dal limite di Pyyhtia non certo irresistibile, Botis non trattiene il pallone e Paananen da due passi stavolta non ha nessun avversario a impedirgli di fare gol in tap-in. Malissimo il portiere greco. Più o meno alla mezz’ora del primo tempo l’Inter prova a reagire conquistando un calcio d’angolo battuto male da Iliev con Stabile che prova a girare ma non riesce a trovare né la porta né un compagno. Al 36′ Iliev prova il tiro col destro sulla punizione, Bagnolini blocca in due tempi. Il Bologna chiude in attacco sfiorando il 2-0 con Paananen che si gira bene in area dopo una brutta uscita dell’Inter, sul suo rasoterra Botis manda in angolo. La prima frazione di gioco si chiude dunque sull’1-0 per il Bologna dopo 3′ di recupero.