FOTO – Esposito col nerazzurro addosso, messaggio d’amore all’Inter

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito, nonostante le voci sulle difficoltà nel rinnovo del contratto di questi ultimi giorni, si sente legato all’Inter. Il giovane attaccante si è esposto su instagram

In questi giorni il nome di Sebastiano Esposito è finito in qualche polemica a proposito delle presunte difficoltà sul rinnovo del contratto. Il giovane e talentuoso attaccante però non sembra vedersi lontano dall’Inter e, se ci sono davvero delle difficoltà per rinnovare il contratto, la sensazione è che verranno superate facilmente. Esposito ha postato una “storia” su instagram che lo ritrae con la maglia dell’Inter, le braccia alzate al cielo, e dei cuori neroazzurri.