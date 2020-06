Napoli-Inter: i dubbi di Conte e i piani per la trasferta – Sky

Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà il ritorno in campo dei nerazzurri dopo il lungo stop. Antonio Conte prepara la squadra per l’impresa di ribaltare la sconfitta dell’andata e conquistare la finale. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

GLI ULTIMI DUBBI – Conte al lavoro per mandare la migliore Inter possibile in campo a Napoli. Alcuni dubbi e certezze: «Conte ha chiesto uno sforzo ai suoi giocatori per preparare questi impegni. L’allenamento questa mattina c’è stato, stano cominciando a uscire i giocatori e cominciamo a capire cosa può succedere per sabato. Il programma prevede una trasferta particolare, di solito l’Inter partiva il giorno prima, quest’anno può succedere qualcosa di diverso con toccata e fuga in giornata. C’è da capire il discorso acciaccati anche se a parte Godin e Vecino stanno tornando subito. Ci sono state tante prove da fare. Le certezze sono Lautaro e Lukaku, ma anche Barella è diventato una certezz, i due intoccabili sono lui e Brozovic. Al momento non sono segnalati problemi per questi. Il terzo ruolo lo dovremo capire, Eriksen si candida per partire titolare per la prima volta in una grande sfida. Potrebbe partire dall’inizio se riuscirà a vincere la concorrenza di Stefano Sensi. Certamente la tentazione Eriksen è forte».