Napoli-Inter: ancora due dubbi di formazione per Gattuso...

Napoli-Inter: ancora due dubbi di formazione per Gattuso – Sky

Condividi questo articolo

Napoli-Inter di sabato sera sarà il ritorno in campo di nerazzurri e partenopei dopo la lunga sosta. In palio la finale di Coppa Italia e si parte dalla vittoria per 1-0 del Napoli nell’andata del Giuseppe Milano. Gennaro Gattuso ha ancora due dubbi

Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, si avvicina a grandi passi. Si parte dalla vittoria per 1-0 strappata dai partenopei nell’andata del Giuseppe Meazza. Secondo “Sky Sport” il tecnico Gennaro Gattuso ha ancora dei dubbi di formazione. Il tecnico dovrà scegliere quelli che possono garantire la maggiore tenuta fisica, ma la formazione sembra fatta. Gli unici dubbi sono tra Ruiz e Lobotka e centrocampo e tra Politano e Callejon in attacco.