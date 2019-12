Fonseca: “Era difficile per la Roma, la Fiorentina bene con l’Inter”

Fonseca ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Roma 1-4 (vedi articolo). Il tecnico portoghese ha parlato del fatto che i viola, dominati in lungo e in largo, siano arrivati dal pareggio con l’Inter e da altri risultati positivi contro le big.

TUTTO LISCIO – Nessun problema per la Roma nell’anticipo di Serie A contro la Fiorentina. Paulo Fonseca commenta il poker giallorosso: «Devo dire che sono molto soddisfatto per questa partita. È stata una vittoria molto importante: abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preparato bene la partita e abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Non era una partita facile, la Fiorentina aveva fatto buoni risultati con le grandi squadre come l’Inter, la Juventus e l’Atalanta. Noi oggi abbiamo fatto una bellissima partita».