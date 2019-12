Montella, esonero dopo Fiorentina-Roma? 4 nomi, c’è anche Spalletti

Montella è a forte rischio esonero dopo Fiorentina-Roma 1-4 di stasera (vedi articolo). Secondo Paolo Assogna, inviato di Sky Sport al Franchi, c’è anche Spalletti fra i nomi che la dirigenza viola starebbe considerando per la sostituzione.

ESONERO IN ARRIVO – Vincenzo Montella rischia di aver chiuso la sua esperienza in viola con Fiorentina-Roma 1-4. Paolo Assogna spiega come potrebbe arrivare l’esonero. «Prima della partita la questione era: se dovesse arrivare una sconfitta che tipo di sconfitta arriverà? Perché con la Roma si può perdere, abbiamo visto la differenza di categoria tra le due squadre, però certo l’1-4 è quel tipo di sconfitta che potrebbe aprire delle riflessioni. Un momento di analisi è partito, perché a quanto mi risulta Joe Barone e Daniele Pradè in questo momento sono riuniti per capire quella che è la soluzione migliore. Ci sono dei nomi, nel senso che stanno facendo delle valutazioni su Giuseppe Iachini e su Luigi Di Biagio. Qualche giorno fa era circolata anche la possibilità di entrare in contatto con Cesare Prandelli. Io credo, anzi lo so, che il sogno di Rocco Commisso sarebbe quello di arrivare a Luciano Spalletti, ma sappiamo che c’è un contratto in essere e che la situazione è molto complicata». E proprio Pradè non ha escluso l’esonero di Montella.