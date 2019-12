Serie A, poker Roma alla Fiorentina: Dzeko show! Montella ora rischia

La Roma stravince in casa della Fiorentina con un super Dzeko. Ennesima sconfitta per i viola che, a cinque giorni dal pari contro l’Inter, riavvicina Montella all’esonero

TOP E FLOP – Fiorentina-Roma 1-4 allo stadio Artemio Franchi. Cinque giorni dopo il pareggio strappato all’Inter nel recupero, i viola di Vincenzo Montella crollano tra le mura amiche rimettendo in discussione la conferma del tecnico. Giallorossi che sbloccano la partita al 20′ con Edin Dzeko su assist di Nicolò Zaniolo. Due minuti più tardi arriva il bis di Aleksandar Kolarov, che colpisce come al solito su calcio di punizione. I toscani riaprono i giochi al 35′ con Milan Badelj che tutto solo davanti a Pau Lopez piazza in rete. Nella ripresa arriva il gol della tranquillità per gli uomini di Paulo Fonseca, ancora in gol con Lorenzo Pellegrini che segna di piatto su assist di Dzeko. Il bosniaco è in grande spolvero e serve l’assist anche a Zaniolo che entra in area e realizza l’1-4 definitivo. Traversa nel finale per Dusan Vlahovic, decisivo contro i nerazzurri domenica scorsa.