Focolari: «Lukaku al Mondiale disastroso, ora mi aspetto molto all’Inter»

Lukaku come nuovo acquisto in casa dell’Inter da gennaio. Ne è convinto Focolari su Radio Radio. Il giornalista punta tutto sul belga dopo il disastroso Mondiale

FICHE SUL BELGA − Furio Focolari ha risposto così alla domanda su quale giocatore potrà essere determinante in vista del ritorno in campionato: «Acquisti fatti in casa? Sicuramente Lukaku, assolutamente. Mi aspetto molto perché l’Inter lo aveva già, deve ritrovare e riprendere una condizione che non sia quella fatta vedere ai Mondiali, in cui è fatto delle cose disastrose. Ma non era in condizione giustamente. Per il resto mi aspetto poco, pochissimo da Pogba. Da Wijnaldum non lo so, può essere l’arma vincente della Roma ma da capire quando rientrerà. In questa Lazio non c’è spazio per Luis Alberto».