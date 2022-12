Pruzzo: «Il vecchio Dzeko tiene botta, ma Lukaku ritornerà quello decisivo»

Pruzzo ha fatto qualche considerazione sui giocatori che ritorneranno a gennaio e assenti durante la prima parte di stagione. Tra questi Lukaku, senza però sottovalutare il lavoro svolto da Dzeko. Le sue parole a Radio Radio

DECISIVO − L’ex bomber della Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato così dei possibili acquisti in casa di gennaio: «Nuovo acquisto fatto in casa? Quello che servirebbe di più è Wijnaldum alla Roma e non ho alcun dubbio. Perché il vecchio Dzeko poi ti tiene botta e il centrocampo della Juventus si è rinvigorito con i giovani trovando altre soluzioni. Però il linea generale, credo che Lukaku possa essere il giocatore decisivo nella seconda parte di stagione, soprattutto per le aspettative che c’erano».