Betis, vittoria di misura in amichevole contro il Manchester United e prima dell’Inter

PRIMA DELL’INTER – Il Real Betis è sceso in campo ieri alle 18 in amichevole contro il Manchester United. La squadra allenata da Manuel Pellegrini ha vinto la partita grazie alla rete di Nabil Fekir su assist di Iglesias al minuto 49. Vittoria di misura degli spagnoli che tra sei giorni affronteranno l’Inter in amichevole.