La Florida Cup va avanti dopo l’uscita dell’Inter: «Rammarico per il forfait»

La Florida Cup, torneo amichevole che si disputerà a Orlando, ieri ha perso l’Arsenal e oggi l’Inter (vedi articolo). Nonostante il forfait delle due squadre, che non partono più, l’organizzazione comunica che si giocherà lo stesso.

DOPPIA ASSENZA – “Nonostante il rammarico per la decisione dell’Inter di rinunciare alla Florida Cup, abbiamo dato il benvenuto all’Everton nella giornata di oggi, con i Millonarios che arriveranno domani.

Questi club si sfideranno, come previsto, domenica 25 luglio alle 18 ora locale. Ulteriori aggiornamenti sul programma saranno dati a breve.

Con il rispetto per i tifosi che hanno acquistato i biglietti per il programma originario, effettueremo un rimborso automatico tramite Ticketmaster. La vendita prosegue per entrambe le date”.

Fonte: FloridaCup.com