Keita non più prioritario per l’Inter: se va via Pinamonti altra preferenza – SI

Keita, la scorsa settimana, è stato rilanciato come nome per l’Inter soprattutto complici le parole del suo agente Pastorello (vedi articolo). Secondo Sportitalia, però, il preferito dei nerazzurri in caso di cessione di Pinamonti è un altro.

MODIFICHE IN ATTACCO – L’Inter per il 2021-2022 ripartirà da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, il resto del reparto offensivo è ancora tutto da definire. In particolare Andrea Pinamonti è il nome che, in caso di cessione, può liberare lo spazio per un altro acquisto: secondo Sportitalia, tuttavia, solo in prestito con diritto di riscatto. Si è parlato di Keita Baldé Diao, ma stando al giornalista Gianluigi Longari non è il primo nome sulla lista. Anzi: ci ha provato la Sampdoria a riprenderlo dal Monaco, dopo la scorsa stagione in prestito. La preferenza dell’Inter è Gianluca Scamacca, tornato al Sassuolo dopo un anno al Genoa, ma resta difficile. Per Pinamonti c’è l’ipotesi Cagliari: con la sua uscita spazio a Keita, Scamacca o comunque un’altra punta.