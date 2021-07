Vanheusden in campo col Genoa: prima ‘ufficiale’ dopo il trasferimento

Vanheusden, appena poco più di ventiquattro ore fa, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa (vedi articolo). Il difensore di proprietà dell’Inter è sceso in campo oggi in amichevole.

MINUTI SULLE GAMBE – Zinho Vanheusden aveva già giocato in amichevole col Genoa sabato scorso, con lo Stubai, ma all’epoca era formalmente ancora un giocatore dell’Inter. Col trasferimento avvenuto ieri il belga classe ‘99 è a tutti gli effetti a disposizione di Davide Ballardini. Oggi è partito titolare nel 4-1 sul Wacker Innsbruck II, nel ritiro di Neustift in Austria, giocando tutto il primo tempo. Sabato per Vanheusden ci sarà un’amichevole di lusso: il suo Genoa sfiderà il PSG (ore 19).