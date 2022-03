Fiore: «Calo Inter? C’è una logica. Inzaghi bravo ma paga inesperienza»

L’ex giocatore della Lazio e della Fiorentina, Stefano Fiore, ha commentato su Tmw radio il momento dell’Inter. Per Fiore, la spiegazione è da ricondurre all’inesperienza di Simone Inzaghi

SPIEGAZIONE CALO INTER − Fiore si esprime sul momento della squadra di Inzaghi: «Ciò che sta accadendo rientra in una sua logica. Simone Inzaghi è bravo e non si discute. Per la prima volta però è uscito dalla sua comfort zone, da una famiglia dove non gli si chiedeva necessariamente di vincere qualcosa, nonostante ci sia riuscito. Arrivare nella squadra campione, dove anche arrivare secondo può essere considerato un piccolo fallimento, non è facile da gestire neanche per un allenatore bravo. Vedo il peso che ha la sua gestione, paga l’inesperienza con un gruppo così importante anche se non mi sembra ancora fuori dalla lotta Scudetto».