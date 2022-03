Calhanoglu sa già di non giocare l’eventuale finale playoff Mondiale: diffida!

Giallo fatale per Calhanoglu sul momentaneo 2-1 di Portogallo-Turchia. Indipendentemente da come andrà a finire il match di Porto, il centrocampista dell’Inter non potrà giocare l’eventuale finalissima.

DIFFIDA − L’avventura in nazionale potrebbe finire oggi per Hakan Calhanoglu, ovvero al termine di Portogallo-Turchia. Il centrocampista dell’Inter, già in diffida, ha preso un cartellino giallo al minuto 69 per aver trattenuto un avversario. Indipendentemente dal risultato finale di Porto niente eventuale finalissima contro la vincente di Italia-Macedonia del Nord per lui. Il centrocampista dell’Inter potrebbe dunque tornare prima a disposizione di mister Simone Inzaghi ad Appiano Gentile.