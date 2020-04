FIGC e Serie A a caccia di soluzioni, giornata di incontri – Sky

Condividi questo articolo

Anche oggi sarà una giornata molto importante per la FIGC e la Lega Serie A che sono a caccia di ipotesi e soluzioni per poter far ripartire il calcio fermo per l’emergenza Coronavirus. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

GIORNATA RICCA – Anche oggi sarà una giornata di incontri per cercare di far ripartire il calcio: «E’ una giornata ricca di incontri e di possibili decisioni e di confronti, uno dei quali è in corso in questo momento, quello del comitato medico scientifico della Federcalcio con la FIGC stessa per illustrare le linee guida del protocollo per la ripresa degli allenamenti. Il secondo appuntamento sarà alle 15 col consiglio di Lega Serie A e si parlerà degli ultimi aggiornamenti e si valuteranno alcune ipotesi. In consiglio di Lega ci sono molte società che vorrebbero ricominciare e altre che vorrebbero chiudere la stagione, la situazione è ancora quella di una Lega spaccata».