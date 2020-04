Romano: “Lautaro Martinez-Barcellona, Inter mai cosÃ¬ tranquilla! I segnali”

Romano: “Lautaro Martinez-Barcellona, Inter mai così tranquilla! I segnali”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, spiega la situazione di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter nel mirino del Barcellona

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, pubblicate nell’articolo a sua firma su “Calciomercato.com” e riguardanti il possibile trasferimento dell’attaccante Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona. “In Spagna non si parla d’altro sul fronte mercato, in Italia… quasi. Lautaro Martinez è sulla bocca di tutti perché il Barcellona fa sul serio e vi abbiamo raccontato come l’idea dell’Inter sia molto chiara: affare del secolo a condizioni economiche importantissime, oppure niente da fare. Non c’è voglia di fare sconti né di farsi condizionare dai rumors: le parole di Zarate, le risposte dell’agente, i rilanci dei quotidiani catalani… l’Inter va oltre e si sente in posizione di forza, mai così tranquilla perché sa che il giocatore pensa tutt’altro“.

SEGNALI – Romano ha quindi fatto il punto sulla posizione del centravanti argentino e del suo entourage. “I giornali vicini al Barça garantiscono che Lautaro sia pronto anche a forzare la cessione: niente di tutto questo, l’Inter e l’entourage del giocatore hanno segnali completamente diversi. Lautaro si comporterà con massimo rispetto nei confronti del club e si adatterà alla trattativa, a Milano sta benissimo e rimarrebbe più che volentieri, magari ridiscutendo il contratto nei mesi a seguire. Se poi il club decidesse di cederlo al Barcellona, di certo non rifiuterebbe. Totale correttezza quindi, mentre l’Inter da parte sua è serena perché sa che Martinez non farà alcuna guerra per andarsene: se il Barça arriverà ai 111 milioni di valutazione totale (contropartite eventuali comprese) si potrà fare, altrimenti Lautaro rimane a Milano. Un alleato in più in quel bivio semplice: affare a cifre clamorose oppure permanenza“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com