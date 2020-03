Ferri: “Juventus-Inter in chiaro? Noi disponibili, Spadafora non dice il vero”

Il caos del rinvio di Parma-SPAL innescato dal ministro dello sport Spadafora provoca l’intervento di Sky Sport per bocca del direttore Federico Ferri

SPADAFORA MENTE – Spadafora ha giustificato il suo intervento a pochi minuti dal calcio d’inizio di Parma-SPAL con il rifiuto delle pay tv di trasmettere le partite in chiaro, il direttore di Sky Sport Federico Ferri smentisce categoricamente il rinvio: «Abbiamo giustamente dato conto alle dichiarazioni di Spadafora, ma ci vuole la versione corretta dei fatti. Le dichiarazioni del ministro non corrispondono alla verità dei fatti. Sky da giorni aveva dato piena disponibilità alla visione di Juventus-Inter sui canali in chiaro. Erano disponibili per tutti i cittadini e appassionati non solo per gli abbonamenti. Le norme non sono superabili e la Lega Serie A lo ha chiarito, ma Sky aveva dato la piena disponibilità. Questo è giusto chiarirlo ed è giusto, ribadisco, anche quello che sarà nel comunicato disponibile a breve. Le dichiarazioni del Ministro dello Sport non corrispondono ai fatti».