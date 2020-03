Caos Serie A: Tommasi pronto a indire lo sciopero dei calciatori?

Non si placa il caos in cui è ripiombata la Serie A proprio nella giornata in cui si recuperano le partite rinviate la scorsa settimana. Il presidente dell’Associazione Calciatori Damiano Tommasi potrebbe dichiarare lo sciopero

Parma e SPAL sono alla fine scese in campo dopo un rinvio di oltre un’ora in seguito alla possibile sospensione del campionato sollecitata dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Allo stato attuale delle cose dovrebbero essere giocate tutte le partite previste oggi, compresa Juventus-Inter di questa sera, ma potrebbero esserci altre novità. Secondo Radio Rai Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Calciatori e dichiaratamente contrario alla disputa delle partite in piena emergenza Coronavirus, potrebbe dichiarare lo sciopero dei calciatori addirittura nella giornata di oggi.