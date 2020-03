Serie A, si gioca. Parma-SPAL e Juventus-Inter: gli orari (per ora) ufficiali

La Serie A non si ferma. Rispetto a quanto era uscito un’ora fa niente blocco del campionato, quindi la richiesta del ministro Spadafora al momento non è accolta. Parma-SPAL inizierà fra poco (vedi articolo), e per il momento Juventus-Inter è confermata per stasera: ecco il programma aggiornato a questo istante.

SI RIPARTE, FORSE – La Serie A non si ferma. Ecco come proseguirà la ventiseiesima giornata, secondo quanto comunicato dalla Lega Serie A con il solo posticipo dell’orario di inizio di Parma-SPAL. Il ministro Vincenzo Spadafora e Gabriele Gravina, presidente della FIGC, hanno dato l’OK alla Lega per proseguire il campionato. Da sottolineare come, vista la surreale ultima ora, non si possono escludere ulteriori modifiche in giornata. Seguono aggiornamenti.

Parma-SPAL – domenica 8 marzo ore 13.45 (anziché ore 12.30) – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Milan-Genoa – domenica 8 marzo ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Sampdoria-Verona – domenica 8 marzo ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Udinese-Fiorentina – domenica 8 marzo ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Juventus-Inter – domenica 8 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Sassuolo-Brescia – lunedì 9 marzo ore 18.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Lazio 62

Juventus 60 *

Inter 54 **

Atalanta 48 *

Roma 45

Napoli 39

Milan 36 *

Verona 35 **

Parma 35 **

Bologna 34

Cagliari 32 *

Sassuolo 29 **

Fiorentina 29 *

Udinese 27 *

Torino 27 *

Lecce 25

Sampdoria 23 **

Genoa 22 *

Brescia 16 *

SPAL 15 *

* una partita in meno

** due partite in meno