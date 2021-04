Ferri: «Gioco Inter? Chi se ne frega! Lukaku leader, piace atteggiamento»

Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte e di Romelu Lukaku

GIOCO – Queste le parole di Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, partendo dalle discussioni sul gioco della squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte. «Ma chi se ne frega! Perché comunque, dopo anni e anni di predominio juventino, l’Inter ha fatto una stagione da protagonista. È partita un po’ male, ma adesso sta vincendo il campionato. Grande organizzazione difensiva? La difesa è cominciata quando si è tolto il trequartista. Si è abbassato un po’ il baricentro. Poi l’Inter sta sfruttando le caratteristiche che ha, quella ripartenza con tanti uomini. Poi va ad aggredire gli spazi, tutta la squadra è aggressiva nella fase offensiva. La squadra è sempre corta e la difesa ne va a beneficiare».

ATTEGGIAMENTO – Ferri sul giocatore che lo ha maggiormente impressionato quest’anno. «Sarò del tutto banale ma, secondo me, Lukaku non tanto per i numeri che sono esaltanti, quanto per l’atteggiamento. È un leader che si è ritagliato uno spazio nella testa e nel cuore dei tifosi e anche nello spogliatoio. Quando tu hai un giocatore così che ha un atteggiamento così altruistico nei confronti di tutti nell’ambiente. Quando devi fare un scatto, un qualcosa in più per lui, lo fai perché lui è sempre il primo a farlo per gli altri. A me piace molto l’atteggiamento, poi è chiaro tutto il resto lo conosciamo tutti».