Lautaro Martinez ha deciso di lasciare i suoi storici agenti, Beto Yaqué e Rolando Zarate. Secondo quanto segnala Gianluigi Longari, durante “Aspettando il weekend” su Sportitalia, dopo il rinnovo con l’Inter passerà a essere assistito da chi già segue un suo compagno.

PRIMA IL RINNOVO, POI IL CAMBIO – Lautaro Martinez ha deciso di trattare autonomamente il rinnovo di contratto con l’Inter. L’argentino, in queste settimane, ha scelto di separarsi da Beto Yaqué e Rolando Zarate, che lo seguivano da inizio carriera. Erano loro, peraltro, ad aver avuto più volte incontri con la società per il prolungamento nel corso degli scorsi mesi. Stando a quanto afferma Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il motivo per cui Lautaro Martinez sta chiudendo il rinnovo in solitaria è che avrebbe dovuto pagare delle penali se avesse cambiato agente durante la trattativa, in quanto avviata con il suo precedente entourage. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti con Alejandro Camano, che già assiste il suo compagno all’Inter Achraf Hakimi. Quest’ultimo ha ottimi rapporti con la società, quindi non ci sono rischi di una fuga all’ultimo: c’era il timore scegliesse altre persone non gradite. Situazione sotto controllo: a breve tutto diventerà realtà, anche per quanto riguarda la firma del nuovo contratto.