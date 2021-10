Ferri: «Amarezza per il pari ma l’Inter ha fatto la partita. Do un buon voto»

Riccardo Ferri, ospite negli studi di Pressing Serie A, ha analizzato la partita pareggiata dall’Inter contro la Juventus per 1-1, reti di Dzeko e Dybala.

AMAREZZA − Riccardo Ferri è soddisfatto della partita dell’Inter: «Rimane l’amarezza per il pari ma la consapevolezza di aver fatto la partita. L’Inter ha fatto la partita, la Juventus l’ha controllata. L’ingresso di Paulo Dybala, Arthur e Federico Chiesa ha fatto scattare qualcosa. L’Inter ha meritato ampiamente ma i cambi hanno fatto la differenza. All’inizio Dybala avrebbe fatto più fatica. Ai nerazzurri do un 7+».

DIFFERENZA − Per Ferri, le due squadre sono differenti: «Sin dall’inizio sono due squadre diverse Inter e Juventus, la Juventus sta ritrovando la quadra. Qualsiasi squadra che gioca contro di loro, gioca male perché ti da pochi spazi. I nerazzurri nel primo tempo hanno fatto la partita, anche in parte nella ripresa anche se i cambi hanno poi cambiato. La squadra di Simone Inzaghi sin dall’inizio della stagione ha fatto la partita, la Juventus non l’ha mai fatto in questo campionato».