Inter, rabbia Var. Possibili novità di formazione per Inzaghi contro l’Empoli

L’Inter, all’indomani del pareggio beffardo contro la Juventus, ha qualcosa da recriminare contro il Var. Inoltre, Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, dà aggiornamenti di formazione per Inzaghi in vista della gara contro l’Empoli

MUSI LUNGHI − Barzaghi aggiorna sullo stato dell’Inter dopo il pari di ieri: «Edin Dzeko tra le note positive cosi come la prestazione della squadra. Di negativo c’è il risultato, Inter sicuramente arrabbiata. Facce non felici come quella di Lautaro Martinez o dei dirigenti che reclamano una disparità di trattamento del Var, l’Inter non capisce quando si ricorre o meno all’ausilio tecnologico».

CAMPO − Barzaghi ha dato anche aggiornamenti sui giocatori: «Oggi non si è visto Arturo Vidal ad Appiano Gentile ma dovrebbe farcela per Empoli, si è allenato con il gruppo invece Joaquin Correa. Tra Empoli e Udinese, Simone Inzaghi cambierà qualcosa. Freme Alexis Sanchez, anche in difesa qualcosa può cambiare con Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia che potrebbero rivedersi in campo».