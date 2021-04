Ferrero – Presidente della Sampdoria -, intervenuto a “Si gonfia la rete” sulla frequenze di Radio Marte, mostra tutto il suo disprezzo per il progetto Super League, invocando sanzioni per Agnelli e gli altri protagonisti italiani coinvolti

SANZIONI ESEMPLARI – Non fa tutti i nomi Massimo Ferrero ma il concetto lo esprime in maniera chiara: «Ho sempre votato contro Andrea Agnelli, non gli sono mai andato dietro. In un momento così complicato fa una cosa del genere? Io non ho parole. Se dicessi quello che penso censurerebbero la radio. Sanzioni? Me lo auguro, ci saranno gli organi competenti che non credo che lasceranno passare. Il danno non è mio ma degli italiani. Abbiamo una persona di spessore come Presidente della FIGC, saprà come fare. Gabriele Gravina e gli organi preposti a questo giudizio sapranno ciò che si deve fare». Ferrero che l’ha con Agnelli (Juventus) ma senza dimenticare i “colpevoli” di Inter e Milan, le altre italiane coinvolte nel progetto Super League già fallito.