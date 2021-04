Moratti sulla Super League: «Giusto finale! Agnelli? Idea fallita in partenza»

Moratti – ex Presidente dell’Inter -, intervistato dal quotidiano “la Repubblica”, commenta brevemente il fallimento del progetto Super League, evidenziando l’errore fatto già al via da Agnelli e soci

TENTATIVO MALFATTO – Alla richiesta di commentare quanto successo con la “Super Lega”, Massimo Moratti prima prova a dribblare e poi risponde in maniera sintetica: «Ho capito, ho capito. No dai, lascia stare. Dai, tanto ormai è andata! Beh… Intanto ormai le squadre sono uscite tutte, no? Quindi è stato un tentativo malfatto e non aveva le basi perché potesse continuare. E quindi questo è stato il giusto finale. Sbagliato il comportamento di Andrea Agnelli? No, ma era un’idea che aveva. Hanno sbagliato sia nella comunicazione sia nel tempismo, mi sembra. E poi, comunque, nella valutazione delle reazioni. Quindi, di per sé era una cosa fallita in partenza. Come si è verificato». Questa la chiosa di Moratti, che non aggiunge ulteriori commenti né sulla mossa dell’Inter né sull’idea Super League in generale.

Fonte: la Repubblica – Daniele Alberti e Andrea Lattanzi