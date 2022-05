Fellini: «Inter, sconfitta di Bologna non un crollo. Una sensazione positiva»

Il giornalista Massimo Fellini, dagli studi di Sky Sport ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, facendo riferimento all’Inter e alla sconfitta contro il Bologna.

SENSAZIONI POSITIVE – Massimo Fellini su Sky ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto: «Per la lotta scudetto l’Inter è ancora lì e alla fine tra loro o il Milan, sarà una vittoria a corto muso. L’infortunio di Bologna non è stata percepita come come un crollo strutturale di squadra, ma un errore individuale. C’è dunque la sensazione che l’Inter possa restare lì fino alla fine. A inizio stagione c’erano delle perplessità su Simone Inzaghi e invece lui ha dimostrato che il progetto tecnico è molto solido e credibile anche per le prossime stagioni».