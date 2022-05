Juventus, Allegri sorride: più di un recupero prima della finale con l’Inter – Sky

Juventus, secondo quanto riportato da Sky Sport, più di un giocatore recupererà in vista della finale di Coppa Italia con l’Inter. Allegri incrocia le dita e contro il Genoa farà turnover.

RECUPERI – Infermeria Juventus, le prime buone notizie riguardano principalmente le fasce: ci sono speranze per Luca Pellegrini, fermato ieri da una distorsione nel corso dell’allenamento (vedi articolo), si aspetta l’evolversi della situazione ma la sua presenza non è esclusa al 100%. Come lui anche Juan Cuadrado, che oggi ha svolto gran parte dell’allenamento con il gruppo e il recupero con l’Inter è praticamente certo. Come il colombiano anche Mattia De Sciglio, che però contro l’Inter non ci sarà per via della squalifica. L’unica partita più importante nella stagione della Juventus resta la finale di Coppa Italia contro i nerazzurri, per questo motivo facile pensare a un ampio turnover contro il Genoa.