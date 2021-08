Esposito torna a far parlare di sé al Basilea e chiamata l’Inter: gol e assist – TS

Esposito chiama l’Inter. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre e lanciato da Luciano Spalletti il 13 marzo 2019 all’età di 16 anni, ora il calciatore è in prestito al Basilea dove ha ritrovato continuità e soprattutto gol e assist.

AL BASILEA – Esposito con la mano a forma di cornetta attaccata all’orecchio esulta e chiama l’Inter a ogni gol realizzato: quattro volte su cinque per essere precisi, conditi anche da quattro assist di cui uno in campionato e tre nelle qualificazioni di Conference League. Esposito cresce bene al Basilea, schierato nel ruolo di trequartista dietro l’unica punta, nel 4-2-3-1. Ad oggi ha già totalizzato ben dodici presenze tra campionato e coppe. Esposito al Basilea è tornato a segnare e far parlare di sé, l’Inter se lo gode a distanza e spera di ritrovarlo pronto la prossima stagione, sempre che non si decida di mandarlo in prestito in Serie A per completare la sua formazione.

Fonte: TuttoSport