Satriano, il Cagliari cerca un attaccante e spera ancora. Ma situazione Inter chiara

Satriano piace a diversi club. Il Cagliari proverà fino all’ultimo minuto a strapparlo all’Inter in prestito, anche se non sembrano esserci i presupposti per chiudere l’operazione

TENTATIVO DISPERATO – Il Cagliari va alla ricerca di un attaccante in queste ultimissime ore di mercato. Sul taccuino rossoblù c’è ancora il nome di Martin Satriano, al momento quinta punta dell’Inter (vedi focus). Questo è quanto riporta “Sky Sport” in mattinata. Va detto, però, che l’Inter non sembra intenzionata a rinunciare al suo classe 2001 in attacco. Anche perché la sua permanenza è strettamente legata a quella di Alexis Sanchez, che al momento non dà grossissime garanzie. Vedremo se il Cagliari insisterà a tal punto da convincere l’Inter. Una carta da giocarsi ce l’avrebbe pure, ma lo scambio di prestiti con il connazionale Nahitan Nandez non è certo “sostenibile” senza altre uscite last minute in casa nerazzurra… E l’uscita di Satriano non apre spazi in lista (vedi focus).