Esposito: «Primo anno fuori dall’Inter difficile ma al Basilea sono cresciuto»

Sebastiano Esposito è ritornato in Nazionale under 21 grazie alla buona stagione disputata in prestito al Basilea. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha parlato in conferenza stampa

CRESCIUTO IN SVIZZERA − Esposito soddisfatto della sua esperienza all’estero in prestito dall’Inter: «Noi giovani dobbiamo crescere, ma per farlo bisogna giocare. Con gli allenamenti possiamo migliorare, però dobbiamo anche andare in campo, altrimenti il Ct Mancini non può fare miracoli. Quanti italiani del 2002 giocano in Serie A? Appena due. Ecco perché purtroppo dobbiamo cercare spazio all’estero. Io l’ho fatto in Svizzera ed è stata un’esperienza decisamente formativa: pensavo di incontrare maggiori difficoltà, invece ho fatto più presenze al Basilea che in Serie B. Sono migliorato tanto rispetto all’anno scorso, quando ho affrontato diversi problemi nella prima stagione fuori dalla famiglia dell’Inter. In Svizzera sono stato accolto bene, sono stato tutelato, quando poi ci saranno le basi giuste, i progetti giusti, tornerò in Italia».

Fonte: Figc.it