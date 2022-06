Zaniolo, la Roma lo considera sul mercato. L’Inter spera in un prezzo super

Zaniolo potrebbe lasciare la Roma in estate. Il club giallorosso ha deciso di metterlo sul mercato con l’Inter spettatrice molto interessata in caso di cessione

IN VENDITA − La possibile cessione di Nicolò Zaniolo dalla Roma farebbe felice un’altra squadra di Serie A: l’Inter. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di riprenderlo, questo sia chiaro, la speranza è che il prezzo del giocatore si gonfi in modo da beneficiarne sulla percentuale di rivendita. Infatti, il club giallorosso ha un obbligo con l’Inter, ovvero il 15% da riconoscere in caso di cessione del centrocampista. Come riporta anche Paolo Assogna di Sky Sport, la Roma ha praticamente messo sul mercato Zaniolo. Il giocatore non è ritenuto incedibile e in caso di offerta importante lascerà la capitale. La Roma, e anche l’Inter, sperano in un’offerta vicina ai 60 milioni di euro. In questo caso, all’Inter andrebbero ben nove milioni.