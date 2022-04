Esposito, gol illusorio in Basilea-Young Boys: il prestito Inter sorride a metà

Il proprietà Inter Esposito è andato in gol durante la gara tra Basilea e Young Boys portando momentaneamente in vantaggio i suoi. I gialloblu però non vanno oltre il pareggio, gara finita 2-2

SODDISFAZIONE SOLO PERSONALE − Sorriso a metà per Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter. In Basilea-Young Boys il giovane centravanti ha firmato il momentaneo 2-1 della squadra gialloblu con un bellissimo calcio di punizione. Rete però solamente illusoria poiché qualche minuto più tardi è arrivato il 2-2 finale avversario di Kanga. Le altre reti della gara sono arrivate da Xhaka, parte Basilea, e Fernandes. Esposito si aggiunge a Satriano tra i giocatori dell’Inter in grande spolvero (vedi articolo).