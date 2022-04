Satriano ancora in gol con il Brest: sblocca il match contro il Montpellier

Satriano, attaccante dell’Inter in prestito al Brest, continua a far bene in Ligue 1: l’uruguaiano, impegnato oggi contro il Montpellier nel match valevole per la trentesima giornata del campionato francese, ha messo a segno il primo gol

A SEGNO – Martin Satriano si trova in prestito dall’Inter al Brest, impegnato oggi fuori casi contro il Montpellier nel match valevole per la trentesima giornata di Ligue 1. L’attaccante uruguaiano classe 2001 al 69′ ha portato in vantaggio il Brest siglando la rete che di fatto sblocca il risultato della sfida: stop di petto e destro preciso all’incrocio. Poi al 79′ arriva anche lo 0-2 di Honorat.