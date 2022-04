Juventus-Inter, Allegri va in controtendenza! Ecco come scenderà in campo

Juventus-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 all’Allianz Stradium (QUI le ultime sui nerazzurri). Secondo le ultime di Giovanni Guardalà, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Allegri potrebbe andare decisamente in controtendenza

OFFENSIVI – Juventus-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri potrebbe schierare una formazione ultra offensiva: «È una formazione che se confermata va in controtendenza con quelle precedenti in cui Allegri aveva giocato con un 3-5-2 molto conservativo e Kulusevski su Brozovic. Stasera dovrebbe giocare con tutti i suoi attaccanti: dunque un 4-2-3-1 con Danilo, Chiellini, de Ligt e Alex Sandro in difesa. In mezzo Zakaria e Locatelli poi Dybala, Cuadrado, Morata e Vlahovic».