Spalletti chiaro: «È il momento di giocarsela! Certi carri non passano più»

Spalletti dopo la vittoria del suo Napoli sul campo dell’Atalanta suona la carica in vista della volata scudetto. Il tecnico azzurro in conferenza stampa definisce la volata scudetto un carro che difficilmente passa

CARRO – Luciano Spalletti sa che è questo il momento decisivo in ottica scudetto e dopo Atalanta-Napoli non usa mezzi termini: «A questo punto del campionato, partita in casa o in trasferta o contro chi si gioca non è importante. Si potrebbe giocare anche nel parcheggio e deve essere come giocare in casa. È troppo alta la posta in palio. Certi carri non passano più ma non solo per me, anche per qualche calciatore: è ora il momento di giocarsela».