Esposito festeggia ai rigori: Basilea ai gironi di Europa Conference League

Il Basilea segue la Roma e si qualifica ai gironi di Europa Conference League. Contro l’Hammarby però la squadra di Esposito deve arrivare sino ai rigori prima di festeggiare.

DAL DISCHETTO – Con Sebastiano Esposito titolare, il Basilea accede ai gironi di Europa Conference League (sorteggio oggi alle 13.30). Contro l’Hammarby, però, nonostante il 3-1 dell’andata gli svizzeri devono soffrire non poco, perché una doppietta di Jon Gudni Fjoluson (48′ e 54′) ribalta il risultato e porta il match ai tempi supplementari. Aziz Muhamed Ouattara firma il 3-0 al 101′, ma non basta agli svedesi. È Arthur Cabral, al 109′ su rigore, a firmare il 3-1 che porta il match a decidersi dagli undici metri. Lo stesso brasiliano segna quello decisivo, dopo che l’Hammarby aveva sbagliato i primi due: 6-5 il finale. Esposito non ha segnato e ha lasciato il campo al 67′ a Darian Males, l’altro prestito dall’Inter.