De Zerbi: «Inter squadra davvero forte, livello più alto dell’anno scorso»

De Zerbi affronterà l’Inter di Inzaghi nel girone di Champions League (vedi articolo) e ha rilasciato queste dichiarazioni sui nerazzurri e sul sorteggio al sito ufficiale dello Shakhtar Donetsk.

GRUPPO DA SCOPRIRE – Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, parla del girone di Champions League in cui affronterà l’Inter di Simone Inzaghi: «Inter e Real Madrid hanno cambiato allenatore, ma forse hanno anche migliorato il loro livello. C’è anche lo Sheriff Tiraspol nel girone: non conosco molto bene questa squadra, ma hanno giocato bene contro la Dinamo Zagabria. Dopo il sorteggio di Champions League, è sempre difficile dire quanto sia facile o difficile il girone. In Champions League si potrebbe benissimo affrontare Liverpool, Manchester, PSG… giocheremo e vedremo».

MATCH CONTRO L’INTER – De Zerbi ha poi parlato dell’Inter, squadra che ha affrontato molte volte in passato: «È una squadra forte con giocatori forti. Hanno cambiato allenatore. Tatticamente, si può dire che giochi quasi allo stesso modo del precedente allenatore. L’Inter ha perso Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, ma ha ingaggiato Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu, Joaquin Correa, quindi penso che abbiano una squadra davvero forte».

REAL DI ANCELOTTI – Il Real Madrid è la squadra candidata a vincere il girone, questa l’opinione di De Zerbi sugli spagnoli: «Quando ero giovane, ovviamente tutti in Italia guardavano al Real Madrid come a un grande club, una grande squadra in cui hanno sempre giocato giocatori forti. Forse è per questo che ho parlato del Real Madrid in conferenza stampa. In effetti, negli ultimi anni, il Barcellona in Spagna è diventato migliore del Real. Ma possiamo ancora credere che il Real Madrid sia tra le squadre migliori e più forti d’Europa. Giocano molto bene, hanno giocatori forti. Giochiamo e vediamo come andrà in campo, vediamo il nostro livello».

CENERENTOLA – De Zerbi ha concluso analizzando la sorpresa del girone, lo Sheriff, che non considera una squadra materasso: «Assolutamente no. Rispettiamo molto lo Sheriff: hanno battuto 3-0 la Dinamo Zagabria. Rispettiamo tutte le squadre che giocano in Champions League. Infatti, la scorsa stagione abbiamo visto che l’Inter, quando è iniziata la fase a gironi, l’ha affrontata con aspettative diverse, ma è finita al quarto posto. In Champions League, dovresti sempre rispettare tutti e pensare a ogni partita».

Fonte: shakhtar.com