Esposito dimenticato? Neanche un minuto nella sconfitta della SPAL

Sebastiano Esposito SPAL

Non prosegue nel migliore dei modi l’avventura di Sebastiano Esposito alla SPAL. L’attaccante in prestito dall’Inter, infatti, non ha avuto modo di giocare neanche un minuto nella sconfitta dei ferraresi per 2-0 contro l’Ascoli.

IN FONDO ALLE GERARCHIE – Mandato in prestito dall’Inter alla SPAL, l’obiettivo per Sebastiano Esposito era sicuramente quello di accumulare minutaggio ed esperienza. Invece, sembra che la sua avventura a Ferrara non stia andando per il meglio. Terza esclusione di fila per lui dopo le sfide contro Venezia e Lecce (vedi articolo). Anche contro l’Ascoli – gara persa per 2-0 dai ferraresi – l’attaccante di proprietà nerazzurra non ha avuto modo di scendere in campo neanche per un minuto. Preferiti a lui Floccari (partito titolare) e Paloschi, subentrato al 62′.