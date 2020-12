La SPAL batte il Lecce e sale al secondo posto: Esposito non può incidere

Sebastiano Esposito Italia Under-21

La SPAL torna a vincere e agguanta il secondo posto in Serie B. Sebastiano Esposito ancora ai margini.

ZERO – La SPAL ritrova la vittoria dopo due 0-0 consecutivi. Contro il Lecce basta una rete di Speto al 79′ per ottenere i tre punti. E volare al secondo posto, dove i ferraresi sono in buona compagnia con Cittadella ed Empoli, infatti. Rimane tuttavia ancora fuori Sebastiano Esposito. Il 18enne di proprietà dell’Inter non si alza dalla panchina per la seconda gara consecutiva. Zero minuti in campo per lui, tra stasera e la sfida al Venezia di sabato scorso. La sua esperienza in prestito sta andando diversamente da quanto previsto: per lui appena 47 minuti di media in dieci presenze, e appena una rete con i ferraresi.