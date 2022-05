Esposito, 79 minuti nel pari del Basilea: dentro anche l’altro dell’Inter

Si è appena conclusa la gara del campionato svizzero tra Losanna e Basilea. 0-0 il risultato finale, nonostante 79 minuti in campo per Sebastiano Esposito. Dentro anche Darian Males, l’altro giocatore in prestito dall’Inter.

PAREGGIO SENZA RETI – 79 minuti per Sebastiano Esposito, poco più di un tempo per Darian Males. I due giocatori dell’Inter in prestito al Basilea non sono riusciti a incidere nella gara appena conclusasi 0-0 contro il Losanna ultimo in classifica. Un pari che non cambia granché a livello di classifica, con lo Zurigo ormai campione di Svizzera già da tempo.