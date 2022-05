Fusetti: «Derby di Milano mai una partita normale, partita del riscatto!»

Laura Fusetti, centrocampista del Milan femminile, ha parlato della vittoria maturata contro l’Inter Women (vedi articolo). Le sue parole a Milan TV.

VITTORIA NEL DERBY – Laura Fusetti torna a parlare del derby di Milano vinto dalle rossonere contro l‘Inter Women: «I derby non sono partite comuni, volevamo far bene e riscattarci dall’ultima partita di campionato. Sono felice per come abbiamo giocato e di aver festeggiato le 100 presenze. Volevo riscattarci e far vedere che non siamo finite nonostante i gol presi contro la Juventus. Era un derby e venivamo da un 3-0».